Incidente al bivio A26-A10 direzione Genova risolto, alba di passione sulle autostrade

Genova. Un incidente avvenuto all’alba di questa mattina, intorno alle 6.30 all’altezza del km 11,5 della A10 Genova-Savona (all’altezza del bivio con la A26, direzione Genova), sta creando parecchi disagi a chi sta viaggiando in autostrada.

L’incidente è stato risolto, ma la coda si ripercuote sulla A26 Genova Voltri- Gravellona Toce, riferisce Autostrade per l’Italia. Code a partire da Masone, verso la A10.

Sul luogo dell’evento sono presenti: il personale di Autostrade per l’Italia per segnalara la coda e velocizzare il deflusso dei veicoli.

Code anche sulla A10 da Arenzano a Pra’ per lo stesso motivo.

Traffico congestionato anche sull’altra arteria autostradale genovese: coda tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, coda sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso, coda tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.