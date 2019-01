Inchiesta crollo ponte Morandi, dieci nuovi indagati per falso nel procedimento connesso

Genova. Nuove perquisizioni in corso questa mattina da parte del Primo Gruppo della guardia di finanza di Genova nelle sedi di Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale italiana e nelle sedi di Aspi di Milano, Firenze e Bari oltre che presso l’Utsa, l’ufficio tecnico per la sicurezza delle autostrade. E secondo quanto appreso ci sarebbero una decina di nuovi indagati per falso, nel procedimento connesso al crollo del ponte Morandi. Si tratta di tecnici e dirigenti Spea e Aspi.

Le fiamme gialle sono alla ricerca di ulteriori documenti relativi ad altri cinque ponti e viadotti che sarebbero in condizioni di rischio. Tra questi i viadotti Sei Luci e Pecetti a Genova

Le nuove perquisizioni sarebbero state scaturite dalle testimonianze raccolte nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi per il cui crollo sono al momento indagate 21 persone.