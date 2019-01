Il Sori Pool Beach piazza la zampata e ottiene la seconda vittoria della propria stagione, contro Padova, rimanendo così imbattuta e salendo quindi al secondo posto della classifica in solitaria. Vittoria netta, larga e meritata di Criscuolo e compagne che entrano in vasca determinate e ipotecano praticamente subito la vittoria con un 5-0 già nel primo quarto. Al rientro le patavine cercano di reagire, ma permangono i cinque gol di vantaggio delle soresi che allungano dopo il break andando sul 9-3. Ultimo periodo in scioltezza che si conclude sul 3-3 ribadendo uno strapotere in vasca della liguri che guardano al resto della stagione con fiducia.

Fiducia che forse sta uscendo in casa Locatelli che finalmente sblocca la classifica andando a pareggiare con la Promogest nella piscina di casa in una gara molto strana e complicata. Infatti le sarde dominano l’avvio andando sull’1-4, ma le liguri trovano la reazione e iniziano la “caccia” andando a chiudere 2-1 il secondo quarto e impattando il terzo. Decisivo l’ultimo periodo quindi durante il quale le ragazze di Garalti assaporano anche la vittoria andando sull’8-7 grazie a De Carli (ma soprattuto a Tedesco che ne fa 5), ma il gol di Abbate ad un soffio dalla sirena ristabilisce una parità giusta.