Il sogno di Marco, dalle cure al Gaslini al campo con il ‘suo Milan’

Genova. “Marco conosce molto bene Genova, dove è venuto tante volte per essere curato, ma noi abbiamo pensato di colorare, per lui, questa città con qualcosa di bello”. Così uno dei suoi professori, spiega il regalo che gli studenti di una classe di una scuola superiore in provincia di Rimini, hanno voluto fare a un loro compagno, Marco,, grande tifoso del Milan che ieri ha compiuto 18 anni al quale hanno fatto un dono molto speciale, quello di farlo entrare in campo assieme ai giocatori.

La sorpresa in piazza De Ferrari dove il professore ha letto la mail della squadra che conferma l’entrata in campo del ragazzo nel corso della partita Genoa-Milan. A Genova, infatti, al Gaslini, il ragazzo è andato tante volte per combattere la battaglia con una difficile malattia e, proprio per questo, la classe ha scelto questa città. “Io ho condiviso con i ragazzi questa idea, che hanno abbracciato alla grande per fare un bel regalo a un loro compagno”.

Per Marco quindi, è stata una doppia sorpresa, prima quella di aver trovato i compagni in treno per venire a Genova, i genitori gli avevano detto che sarebbe andato con il cugino, e sopratutto il fatto di poter entrare in campo. “Non me lo aspettavo proprio – dice – e invece i amici mi hanno accompagnato fino a qui e poi mi hanno fatto queste bellissimo regalo”.