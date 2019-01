Il presidente della Samp e “questa c..zo di città”, Federclubs: “Ferrero non c’è posto per te”

Genova. Ha fatto adirare, ancora una volta, i tifosi della Sampdoria lo sfogo del presidente Massimo Ferrero ieri sera dopo la gara di Coppa Italia persa con il Milan.

“In ‘sta c..zo di città e nell’ U.C. Sampdoria non c’è posto per chi non ci rispetta”. Scrive, in un post su Facebook, la Federclubs dei tifosi blucerchiati andando all’attacco del imprenditore romano.

Massimo Ferrero, dopo la gara col Milan, aveva commentato così la sconfitta con i rossoneri negli ottavi di finale della competizione: “Vincere sarebbe stato il giusto premio per tutto il culo che mi sto facendo in ‘sta c..zo di città”.