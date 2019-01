Genova. Il Paladiamante di Bolzaneto è stato il palcoscenico della prima vittoria 2019 del CDM futsal Genova: la società biancoblù ha infatti piegato il Milano calcio a cinque con un rotondo 4-0. Migliorano classifica e morale, dopo i due KO giunti a inizio anno.

Michele Lombardio ha mandato in campo una formazione finalmente quasi al completo: Pozzo, Foti, Ortisi, Luise, Piccareta, Luan Costa, Pizetta, Core, Leandrinho, Inì, Confortin, Mazzariol. I milanesi, allenati da Sau, hanno schierato Mauri, Santagati, M. Peverini, Lopez Escobar, Spampinato, Caringal, Renoldi de Queiroz, L. Peverini, Brioschi, Schiavone, Bianco, Fedrigo Dall’Agno.

Il quattro a zero è maturato grazie alla doppietta di Eriel Piezetta e alle reti di Luan Costa e Andrea Ortisi, capitano del team genovese. Il risultato non è mai stato messo in discussione. «È stata una vittoria fondamentale, perché reduci da due sconfitte – ha spiegato Luan Costa sulla pagina Facebook della società – Ora abbiamo la sosta, per ritrovare la condizione e recuperare energie». La fiducia e la determinazione in casa CDM sono palpabili: nonostante le difficoltà del debutto in questo campionato, la stagione sta procedendo.

La classifica migliora, quindi: il campionato di Serie A2 è difficile e impegnativo, ma il CDM ora occupa il settimo posto, a tre lunghezze dal quinto e appaiato a Milano, raggiunto proprio grazie al risultato di sabato 19.

Ora la Serie A2 farà una breve pausa: il CDM tornerà in campo a Merano il 9 febbraio. La sfida in trasferta sarà contro il Bubi, nono due punti dietro i genovesi. Per l’occasione dovrebbe essere pienamente rientrato anche Leandrinho, che contro il Milano ha disputato solo una manciata di minuti.

L’Athletic Genova, in Serie B, ha conquistato un punto contro il Sant’Agata. Sei a sei il risultato casalingo contro la quinta della serie, mentre i genovesi rimangono terzultimi. Qui risultati e classifica del campionato.