Genova. Trasferta difficile, risultato purtroppo previsto: a Mantova, contro una delle squadre più forti della Serie A2, il CDM futsal Genova esce sconfitto per sei reti a una.

CDM manda in campo Confortin, Lombardo, Foti, Ortisi, Luise, Piccarreta, Core, Pizetta, Donadio, Vignolo, Mazzariol: qualche recupero, le assenze iniziano a pesare meno, ma la strada è ancora lunga.

Il Bruschi service Mantova gioca quasi da categoria superiore e il secondo posto in classifica è tutto meritato: in uscita da due sconfitte con Villorba e Asti, domina la gara contro i genovesi. In avvio di gara il CDM di mister Lombardo cerca di mettere in difficoltà i padroni di casa, per rovesciare un pronostico che dava poche speranze.

Il gol, però, arriva proprio per Mantova: è opera di Ziberi, che sorprende la difesa del CDM. Hosio e Leleco mandano la gara sul 3-0, prima del gol di Mazzariol, unico acuto reale della gara per i genovesi. Nella ripresa Kytola e ancora Hosio e Leleco limano il punteggio, fino al 6-1 conclusivo.

Il CDM scende così al nono posto della classifica, una zona davvero pericolosa per la permanenza in Serie A2; sabato prossimo è atteso a Genova il team di Milano, che occupa la settima posizione ed è tre punti avanti in classifica. Sarà un’occasione importante per fare punti e incamminarsi verso la salvezza.

Sconfitta anche l’altra genovese nei campionati nazionali: in Serie B l’Athletic ha ceduto 5-2 in casa della Pro Patria San Felice ed è ora al terzultimo posto della classifica.

