“Il cammino della cumbia”, il romanzo a fumetti di Davide Toffolo sbarca al circolo Cane

Genova. Esce a 5 anni da Graphic novel is dead il nuovo lavoro a Fumetti di Davide Toffolo. Pubblicato dalla casa editrice Oblomov-La nave di Teseo, 216 pagine a colori, questo libro di Davide è strettamente legato alla musica. si intitola: IL CAMMINO DELLA CUMBIA.

Paragonabile ai lavori di auto fiction quali Pasolini, Il Re bianco e Graphic novel is dead, IL CAMMINO DELLA CUMBIA è un documentario sulla musica migrante nata in Colombia costruito su un viaggio lungo 8.500 chilometri che l’autore ha realizzato fra gennaio e febbraio del 2018. Una ricognizione che parte da Buenos Aires e arriva a Cartagena, in Colombia, dove la Cumbia è nata. Più di 100 musicisti incontrati, avventure, cultura e storia di un America popolare e tenuta assieme da un ballo. La Cumbia, appunto.

Dicevamo festa per il nuovo libro perché è proprio con queste feste che il libro verrà presentato.

Arriva a Genova allo spazio CANE, giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore 21,30, un dj set sostenuto dall’autore, per raccontare il contenuto musicale del lavoro. Affiancato da Nahuel Martinez, in arte Paquiano, l’autore pordenonese vi porta in un giro del Sudamerica musicale per riscoprire la vostra selva interiore. Ingresso 5 euro.