Bogliasco. Incantesimo spezzato! Al dodicesimo turno di campionato il Bogliasco Bene trova finalmente l’appuntamento con la sua prima vittoria stagionale. Merito di un atteggiamento attento in difesa e aggressivo in attacco che ha permesso ai ragazzi allenati da Daniele Magalotti di superare alla Vassallo la Roma per 9-5, rivitalizzando una classifica fino ad oggi smossa soltanto dal pareggio con l’altra formazione capitolina, la Lazio.

Successo netto e meritato per i biancazzurri che non si sono fatti intimorire dalla partenza sprint degli avversari, capaci di portarsi in vantaggio per tre volte nel primo tempo e mezzo di gioco ma sempre costantemente rispesi dai liguri.

I liguri, coperti in porta dal giovane Francesco Di Donna in luogo dell’acciaccato Prian, si affidano agli uomini più esperti per non perdere di vista i rivali. Sono infatti le mani calde di Jack Lanzoni, Fabio Gambacorta e Ale Di Somma, unite ai rientri di capitan Guidaldi e Andrea Fracas, a dare ai levantini quelle certezze finora sempre venute meno. Il momento che decide la gara è la seconda metà del secondo tempo quando Bogliasco, grazie alla superiorità sfruttata da Di Somma, si porta all’intervallo avanti di un gol, 5-4.

La terza frazione è dominata dalla frenesia, da una parte e dall’altra, che impedisce agli attaccanti di smuovere il punteggio. L’eccezione è rappresentata da Lanzoni che a 2’38” dalla terza sirena trova la rete del doppio vantaggio. Lo stesso numero 12 bogliaschino mette a referto il quarto timbro personale in avvio di quarto tempo, prima che Mario Guidi chiuda l’incontro con una doppietta intervallata dalla quinta rete romana, firmata da Julien Camilleri. Termina 9-5 e Bogliasco, che per la prima volta in stagione riabbraccia a bordo vasca anche la sua storica voce Massimo Albasini, torna a sorridere.

“Finalmente siamo a commentare una vittoria – dichiara soddisfatto coach Magalotti -. Sono contento soprattutto per i ragazzi che si meritavano questo successo. Sono felice per come abbiamo giocato in fase difensiva, dove abbiamo dimostrato la giusta cattiveria e la voglia di non prendere gol. Davanti abbiamo confermato i problemi a uomo in più ma stiamo lavorando anche su quello. Oggi la differenza vera rispetto alle gare precedenti l’ha fatta la rabbia e la voglia di vincere che abbiamo finalmente messo in acqua. Di avere dei pallanuotisti bravi lo sapevo e l’ho sempre riconosciuto ma oggi l’abbiamo dimostrato anche in vasca. Ora però non dobbiamo commettere l’errore di pensare di aver risolto i nostri problemi con una vittoria. La nostra classifica resta pessima ma la via intrapresa oggi è quella giusta“.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – Roma Nuoto 9-5

(Parziali: 2-2, 3-2, 1-0, 3-1)

Bogliasco Bene: F. Di Donna, Ferrero, A. Di Somma 2, Fracas, G. Guidi, Ravina, Gambacorta 1, Monari, Guidaldi, M. Guidi 2, Puccio, Lanzoni 4, Prian. All. D. Magalotti

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Faraglia 2, De Santis, J. Camilleri 1, Spione, S. Camilleri, Paskovic, M. Lapenna 1, De Robertis 1, Africano, Innocenzi, D’Ascoli. All. R. Gatto

Arbitri: M. Ercoli e C. Taccini

Note. Usciti per limite di falli: Africano e Innocenzi nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 3 su 11, Roma nuoto 3 su 10.