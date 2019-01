I Master della Nuotatori Genovesi primeggiano a Sori

Sori. Un altro trofeo da esibire nella già ricca bacheca della squadra Master della Nuotatori Genovesi quello che è stato conquistato domenica 13 gennaio, confermandosi prima società classificata, nell’ottava edizione del Trofeo Rari Nantes Sori.

55 atleti, 104 presenze gara, 32 medaglie d’oro, 20 d’argento, 8 di bronzo, 60055,36 punti nella classifica di società, sono i numeri che hanno contraddistinto questa vittoria.

Per la cronaca, il secondo posto va al Genova Nuoto, con 32269,41 punti e il terzo posto allo Swimming Club Alessandria, con 30834,82 punti.

Ecco gli atleti della Nuotatori Genovesi che hanno conquistato la medaglia d’oro:

Alberto Adornato , 1° nei 50 dorso e nei 100 misti (M35)

, 1° nei 50 dorso e nei 100 misti (M35) Cosimo Andriulo , 1° nei 100 rana (M25)

, 1° nei 100 rana (M25) Roberta Brusca , 1ª nei 50 e 100 rana (M45)

, 1ª nei 50 e 100 rana (M45) Francesca Caccia , 1ª nei 100 farfalla (M25)

, 1ª nei 100 farfalla (M25) Carla Calcabrini , 1ª nei 100 farfalla e nei 100 misti (M30)

, 1ª nei 100 farfalla e nei 100 misti (M30) Emilio Carmagnani , 1° nei 50 rana (M35)

, 1° nei 50 rana (M35) Massimiliano D’Antonio , 1° nei 100 stile libero (M35)

, 1° nei 100 stile libero (M35) Carla Garbarino , 1ª nei 50 stile libero (M55)

, 1ª nei 50 stile libero (M55) Tullia Givanni , 1ª nei 100 farfalla (M55)

, 1ª nei 100 farfalla (M55) Lena Lamparelli , 1ª nei 50 rana e nei 50 stile libero (M60)

, 1ª nei 50 rana e nei 50 stile libero (M60) Paola Maggiali , 1ª nei 100 misti (M55)

, 1ª nei 100 misti (M55) Massimiliano Mantovani , 1° nei 100 misti (M45)

, 1° nei 100 misti (M45) Stefania Metelliano , 1ª nei 100 dorso (M45)

, 1ª nei 100 dorso (M45) Michele Muscolo , 1° nei 50 rana (M45)

, 1° nei 50 rana (M45) Maria Giulia Paraboschi , 1ª 50 rana (M30)

, 1ª 50 rana (M30) Federico Piccardo , 1° nei 100 stile libero (M40)

, 1° nei 100 stile libero (M40) Marina Putti , 1ª nei 100 stile libero (M55)

, 1ª nei 100 stile libero (M55) Claudia Radice , 1ª nei 50 dorso (M50)

, 1ª nei 50 dorso (M50) Weronika Marianna Rei Rosa , 1ª nei 50 rana e nei 100 misti (U25)

, 1ª nei 50 rana e nei 100 misti (U25) Isabella Elena Ricca , 1ª nei 50 stile libero (M65)

, 1ª nei 50 stile libero (M65) Elena Riggio , 1ª nei 50 e 100 rana (M40)

, 1ª nei 50 e 100 rana (M40) Alessandro Rivellini , 1° nei 100 farfalla (M35)

, 1° nei 100 farfalla (M35) Marco Tagliafierro , 1° nei 50 e 100 dorso (M30)

, 1° nei 50 e 100 dorso (M30) Massimo Tubino, 1° nei 100 stile libero e nei 100 misti (M60).

Da segnalare gli atleti che sono saliti sul podio per le medaglie d’argento e di bronzo: Eliana Ameri, Giuseppe Cimino, Christian Davero, Stefano Dufour, Andrea Intartaglia, Fabio Leonelli, Michele Maccari, Stefano Magnelli, Silvia Olcese, Pier Giorgio Piccini.

In grande spolvero le staffette:

1° posto 4×50 stile libero maschile (M100) ( Maccari – Andriulo – Tagliafierro – Tubino Mattia )

– – – ) 1° posto 4×50 stile libero femminile (M160) ( Riggio – Givanni – Caccia – Calcabrini )

– – – ) 1° posto 4×50 stile libero maschile (M160) ( Tubino Massimo – Adornato – Piccardo – Rivellini )

– – – ) 1° posto 4×50 stile libero femminile (M200) ( Brusca – Di Pietro – Olcese – Putti )

– – – ) 1° posto 4×50 stile libero femminile (M240) (Maggiali – Ameri – Lamparelli – Ricca).

In conclusione, il bilancio della giornata è affidato al tecnico del settore, Michele Muscolo: “Sono molto soddisfatto delle prestazioni dei miei atleti, alcuni hanno riconfermato i loro personali e soprattutto i nuovi arrivati in squadra si sono fatti trovare subito pronti. Ora concentrati e preparati per il primo obbiettivo stagionale: i Regionali alla Sciorba”.

Il prossimo appuntamento con i nuotatori Master sarà proprio il campionato regionale Master open che si terrà il 23 e 24 febbraio alla piscina Sciorba di Genova.