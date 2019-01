Hamed Traorè nel mirino della Sampdoria

Genova. La prima notizia di mercato non è delle migliori… la Fiorentina, avversaria della Samp alla ripresa delle ostilità, ha ingaggiato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, Luis Muriel… Poco male, se mister Giampaolo manderà in campo anche a Firenze, lo stratosferico Omar Colley visto in campo contro la Juventus… il gambiano, infatti, è l’unico dei centrali blucerchiati, in grado di reggere in velocità il confronto con il colombiano.

Difficile, invece, stando alle notizie attuali, che il mister doriano, possa avvalersi, per la trasferta di Firenze di qualche new entry…

Il ritorno di Patrick Schick, sembra ormai diventato una chimera, tanto è vero che il suo agente ha recentemente scartato questa possibilità.

Analoghe smentite arrivano da Empoli, in relazione ad un possibile interessamento della Samp per Ismail Bennacer, Giovanni Di Lorenzo e Miha Zajc (che fatica a trovare posto nell’undici di Iachini, ma che è pur sempre un prospetto interessante).

Peraltro, se “bisogna” pescare un giocatore empolese, quello giusto sarebbe Hamed Traorè, ma qui ci sarebbe da battere la concorrenza della Roma e aprire il portafoglio, magari offrendo in contropartita Maxime Leverbe e Ognjen Stijepovic, ex pupilli di Riccardo Pecini.

Segnaliamo, per dovere di cronaca, anche la voce che dà la Sampdoria in pole position (con la Fiorentina) per la cors che porta all’aggiudicazione di Federico Viviani della Spal.

Altro giocatore accostato alla Samp, in questo caso dal suo stesso agente, è il difensore del Trapani Erasmo Mulè, ritenuto maturo per il doppio salto di categoria.

In uscita, raccoglie consensi, addirittura da Igli Tare, responsabile mercato della Lazio, il laterale Jacopo Sala, in concorrenza per una maglia bianco azzurra con Donati (Mainz) e Caligiuri (Schalcke), oltre che con Darmian (Manchester United) e Zappacosta (Chelsea).