Guardie giurate, da domani 48 ore di sciopero per contratto e salario

Genova. Le Guardie Giurate e i colleghi dei servizi fiduciari incroceranno le braccia dalla mezzanotte di oggi 31 gennaio alla mezzanotte del giorno 2 febbraio. Lo sciopero segue quello del maggio scorso e la Filcams Cgil di Genova prevede un’altissima adesione. Genova aderisce alla manifestazione che si terrà domani a Milano.

“La nuova astensione dal lavoro fa parte di un percorso preciso – si legge in una nota della Ficams Cgil – condotto dalle organizzazioni sindacali territoriali sul tavolo della trattativa nazionale, in cui Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno indirizzato le proprie Segreterie Nazionali a richiedere più diritti per il lavoro”.

La richiesta è di “rinnovare il Contratto Nazionale in tempi brevi ascoltando le esigenze di un settore che, pur nella sua “fragilità”, rappresenta sempre di più un elemento che fa da collante tra cittadini e Forze dell’Ordine”.

I sindacati ritengono anche “indispensabile anche un riequilibrio delle retribuzioni a favore dei lavoratori”.