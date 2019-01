GNV, ecco Marco Rapetto, il nuovo Hr Director, dopo tre anni di incarico all’Autorità Portuale

Genova. Da gennaio entra in GNV Marco Rapetto, nuovo HR Director della Compagnia.

Marco Rapetto, 47 anni di Savona, è stato negli ultimi 3 anni Head of HR del terminal del settore container reefer e frutta dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale.

Prima dell’esperienza nel settore marittimo, ha ricoperto il ruolo di Direttore Risorse Umane nel settore dell’acciaio per le società europee del gruppo Metiventest e nel settore dei materiali da costruzione per la società francese Saint Gobain.

Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e un master in Organizzazione aziendale, la sua carriera professionale è iniziata in società leader di mercato per la ricerca e selezione del personale come Michael Page e, prima, Adecco.

Marco Rapetto dirigerà il settore risorse umane e si occuperà dell’implementazione della struttura amministrativa e dello sviluppo delle risorse, riportando direttamente al CEO della Compagnia Matteo Catani.

Fondata nel 1992, GNV è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo: con una flotta di 14 navi GNV opera collegamenti marittimi in Sicilia, Sardegna, Tunisia, Marocco, Spagna, Francia, Albania e Malta, per un totale di 7 linee nazionali e 11 internazionali.

GNV è la terza compagnia in termini di capacità di metri lineari e di tonnellaggio della flotta nel Mar Mediterraneo, ed è la seconda compagnia in termini di numero letti disponibili per i passeggeri (fonte: Shippax Market 2018).