Genova, tenta di rubare prodotti di profumeria, sorpreso dai carabinieri

Genova. Lo hanno sorpreso all’interno di un esercizio commerciale nel centro città, mentre trafugava alcuni prodotti di profumeria.

Per questo i carabinieri della stazione di Genova Carignano, hanno deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato un genovese di 27 anni, residente nell’alessandrino, disoccupato e con precedenti di polizia.

La merce è stata recuperata e restituita.