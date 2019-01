Alassio. La Genova Calcio vince (4-2) ad Alassio, balzando in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza.

“Ottima prestazione su un campo non facile, contro una squadra tignosa e forte fisicamente – afferma il sempre più decisivo Francesco Ilardo – siamo stati bravi ad andare subito in goal, chiudendo il primo tempo sul 3-1… Nella seconda frazione di gioco siamo entrati in campo con la stessa determinazione dei primi quarantacinque minuti di gioco, chiudendo, definitivamente la gara”.

“Dopo ogni pausa non è mai facile riprendere il ritmo partita , faccio i complimenti a tutti i ragazzi e ai giovani, in particolar modo, perchè hanno giocato un’ottima gara – conclude Ilardo – con una menzione particolare per Edoardo Massara, che per l’ennesima partita ha corso per tutti, dimostrando di essere bravo anche negli assist…”.