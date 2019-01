L’umore del Genoa Women è più rosso che blu soprattutto di rabbia e sconforto dopo la sesta sconfitta stagionale su 11 gare giocate e una situazione di classifica che si complica sempre più settimana dopo settimana. Un vero peccato il ko contro la Roma fra le mura amiche anche alla luce del vantaggio firmato Nietante nel primo tempo, ma le capitoline sono state brave a crederci e a mettere in campo una maggior determinazione che ha consentito alle giallorosse di ribaltare il risultato andando a segno con Cortelli e Visentin.

Ora per le grifone la graduatoria si complica anche alla luce della vittoria dell’Arezzo sulla Decimoquarto, già con più di un piede in Serie C. Non solo perché anche la Lazio guadagna un punto andando a pareggiare con le Lady Granata a Cittadella. Nulla è perduto, ma è chiaro che se non vi sarà una netta inversione di tendenza, la cadetteria potrebbe allontanarsi sempre più.

L’occasione si presenterà proprio nel prossimo turno, una sorta di spareggio contro le biancocelesti laziali che cercheranno di chiudere le possibilità liguri di rientrare nella lotta salvezza, mentre le genovesi dovranno fare il colpo e scavalcare le avversarie in classifica.