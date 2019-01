Genoa – Milan, ministero opta per anticipo pomeridiano. Ed è subito polemica

Genova. Su disposizione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno, la partita Genoa-Milan, valida per la 20/a giornata del campionato di serie A si disputerà alle ore 15 del 21 gennaio prossimo.

Il match era inizialmente previsto alle 21.00, ma l’orario serale, secondo lo stesso ministro Salvini, avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza: “Storicamente i rapporti tra le due tifoserie non sono idilliaci. Preferirei quindi che si giocasse di giorno: il calcio è business, ma è anche gioia. Il diritto alla felicità viene prima dell’incasso. Sono contrario al divieto di trasferta, alla chiusura degli stadi e dei settori: sarebbe la sconfitta dello Stato”.

La decisione sta suscitando non poche polemiche, come la risposta di Luca Bizzarri via twitter che ha ricordato che proprio di pomeriggio Spagnolo fu accoltellato.