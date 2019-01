Genova. Situazione tranquilla fuori dallo stadio Luigi Ferraris dove è cominciato senza intoppi il contestato posticipo Genoa-Milan, anticipato per motivi di ordine pubblico alle 15 di oggi.

Gradinata nord quasi deserta, anche se alcuni tifosi potrebbero entrare a partita inoltrata. Pochi i cori, in seguito alla protesta della tifoseria organizzata, a cantare sono soprattutto i milanisti. Nessuno striscione nella Nord ad eccezione di due entrambi dedicati a Federico Fontana, l’ultrà della Brigata speloncia morto due giorni fa in un incidente in moto in corso Europa: “Fede sarai sempre con noi” e “Non ci sono parole solo un grande dolore ciao fede 5r”.

Fuori dallo stadio due striscioni dedicati a uno degli storici ‘capi’ della tifoseria rossoblu: “Più aspra la battaglia più dolce la vittoria” e “Leo siamo con te” dedicata a un noto capo ultrà rossoblù. Poi uno striscione di protesta, messo pochi minuti prima dell’inizio del match: “Ore 15: il calcio non è di chi lo ama”.