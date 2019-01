Genoa International Music Youth Festival. Da gennaio a luglio 2019 a Genova 7 concerti di 7 Nazioni

Genova. Genova come epicentro culturale mondiale: è questo il filo conduttore della prima edizione del Genoa International Music Youth Festival (GIMYF), evento nato da un’idea dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) e realizzato grazie alla coorganizzazione con il Comune di Genova e alla collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Porto Antico Eventi.

Il GIMYF, che si svolgerà da gennaio a luglio, si svilupperà in sette appuntamenti ad ingresso gratuito, trasversali nei generi e dedicati ad altrettanti paesi: Cina, Korea, Ungheria, Giordania, Georgia, Romania, Russia. Il cartellone a cadenza mensile, spazia dalla musica sinfonica, alla lirica, ai recital, alla musica vocale, sconfinando fino al pop.

«Una rassegna a livello mondiale, che porterà nella nostra città giovani musicisti di straordinario talento. Con il GIMYF, Genova continua la sua azione di rilancio legata ad arte e turismo, costruendo ponti culturali fra nazioni, per traguardare una nuova modalità di agire la cultura e creare, nel contempo, opportunità turistiche ampie e concrete per la nostra città» ha spiegato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.

«Grazie anche alla collaborazione di Camera di Commercio – ha affermato l’assessore al Turismo e Commercio Paola Bordilli – abbiamo voluto arricchire il soggiorno dei musicisti, con visite guidate alle Botteghe Storiche e degustazioni di prodotti tipici del territorio. La volontà è mostrare loro Genova, le sue bellezze, il suo territorio e le sue imprese storiche. Stiamo lavorando poi affinché il Festival possa essere anche occasione per valorizzare la rassegna Chiese in Musica: verrà infatti strutturata maggiormente ed internazionalizzata grazie proprio al sostegno dei musicisti che verranno nella nostra città».

«Da sempre la musica può ispirare e consegnare esempi di straordinario valore. Il linguaggio musicale è infatti uno degli esempi più rappresentativi di linguaggio universale e l’orchestra è un modello perfetto di cooperazione e di tensione rispettosa verso un obiettivo comune» ha aggiunto Lorenzo Tazzieri, presidente di AICU e direttore artistico di GIMYF, per il quale è coadiuvato e supportato dal project manager Alberto Macrì.

A soli 33 anni, Tazzieri è il direttore principale della Tokyo Metropolitan Opera Foundation e direttore artistico dell’Amman Opera Festival, il primo festival operistico fondato nel mondo arabo. È stato il più giovane musicista ad essere insignito del titolo di Ambasciatore di Genova nel Mondo dal sindaco Marco Bucci e dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

I primi sei concerti si svolgeranno a Palazzo Ducale, mentre l’ultimo avrà come cornice il Porto antico.

Si inizia mercoledì 30 gennaio, con lo spettacolo inaugurale, che avrà come protagonista il pianista genovese Andrea Bacchetti con la Alpen Symphonie Orchester diretta dal direttore spagnolo Ricardo Casero.

L’appuntamento di lunedì 18 febbraio, riporterà a Genova Kevin Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Concorso Violinistico Internazionale dedicato a Niccolò Paganini. Il violinista americano, in duo con il pianista ungherese Marton Kiss, propone un programma dedicato al virtuosismo di Paganini e Liszt.

Highlights of musical, mercoledì 6 marzo, sarà interamente dedicato ai musical e proporrà i brani più famosi tratti dal repertorio internazionale.

Lunedì 29 aprile sarà in cartellone Hell, Viaggio nell’inferno dantesco, che vedrà in scena un’orchestra da camera, cantanti e una compagnia teatrale, in un crossover di prosa e musica sul tema della prima Cantica della Divina Commedia.

Il concerto di venerdì 31 maggio, sarà un omaggio a La Grande Russia, con un’orchestra proveniente dalla Romania.

In occasione della Festa della Musica, martedì 18 giugno andrà in scena un Abbraccio Pop-Sinfonico, dedicato a questa forma d’arte, capace di comunicare con tutti i popoli attraverso un linguaggio universale e di interagire tra i suoi stessi generi.

La prima edizione del Genoa International Music Youth Festival (GIMYF) si concluderà il lunedì 29 luglio, con il Gran Galà Lirico, con l’Orchestra Giovanile dell’Opera di Roma e alcuni dei migliori solisti provenienti dalla Korea, in occasione della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo.