Fuga di gas sulle alture di Castelletto, evacuato un palazzo

Genova. Strada chiusa è un palazzo evacuato in via Piaggio, nel quartiere Intorno di Castelletto, a Genova dove, intorno alle 12.30, i vigili del Fuoco sono intervenuti per una fuga di gas all’altezza del civico 6.

Si tratta di circa 80 persone che sono state fatte uscire dallo stabile mentre la strada è stata chiusa al traffico fino all’incrocio con via Ameglia.

Adesso sono in corso le operazioni, da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici di Iran per individuare la perdita di gas e iniziare le operazioni di ripristino.