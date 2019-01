Genova. Brutto incidente questa mattina intorno alle 10e30 a San Fruttuoso, a Genova. In via Giacometti una moto è stata urtata da un furgone, che procedeva in senso opposto, e dopo essere finita a terra, è stata trascinata per alcuni metri.

Ad avere la peggio, ovviamente, il conducente del mezzo a due ruote, soccorso da una pubblica assistenza e portato in ospedale con diversi traumi, a San Martino. Il suo codice è “giallo” quindi non rischia di morire.

Foto 3 di 3





Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, nel quale sarebbe stato coinvolto parzialmente anche un taxi. Sul posto agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi. Pare che la moto abbia svoltato e il furgone l’abbia centrata in pieno.