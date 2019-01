Forza Italia, “gilet azzurri” per protestare contro le politiche del governo

Genova. Gilet azzurri per protestare contro le politiche del governo soprattutto in tema di bilancio e per la mancanza di risposte per quanto riguarda le infrastrutture.

La protesta andrà in scena domani pomeriggio alle 15 in via XX settembre all’altezza del 210R sotto un gazebo collocato per l’occasione.

A guidare la protesta il coordinatore regionale di Forza Italia Sandro Biasotti. A portare i suoi saluti a militanti e simpatizzanti ci sarà anche il governatore ligure Giovanni Toti.

Genova, 25 Gennaio 2019