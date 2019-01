Fareambiente Liguria cerca nuovi soci per aperture su Genova - Imperia - La Spezia

Genova. La Direzione Regionale Liguria di Fareambiente MEE, Movimento Ecologista Europeo, che opera in tutta Italia attraverso l’operato di Guardie Ecozoofile munite di Decreto Prefettizio, qualifica di Pubblici Ufficiali e funzioni di Polizia Giudiziaria, attualmente già attivi nella Provincia di Savona, e’ alla ricerca di Soci interessati ad avviare nelle Provincie di Genova – Imperia – La Spezia, a titolo volontario e gratuito, un Laboratorio Verde di Fareambiente MEE, con la possibilità di avviare corsi di formazione per Aspiranti Guardie Ecozoofile. Per informazioni : christian.falcone@poste.it – http://www.guardiefareambiente.it – https://www.facebook.com/fareambienteliguria/

