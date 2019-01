Fallimento Qui!Group, scongiurati (per ora) i licenziamenti annunciati al Moody

Genova. Scongiurati, almeno per ora, al termine di un tavolo presso gli uffici genovesi del ministero del lavoro i due licenziamenti annunciati al Moody di Genova, vicenda collegata al fallimento di Quigroup.

Lo rende noto la Filcams Cgil che ha partecipato al tavolo odierno dove “l’azienda ha fatto un passo indietro e a proposto una sospensione dei provvedimenti per trovare soluzioni più

condivise possibili con le parti sociali utili al mantenimento occupazionale di tutte le maestranze e alla tenuta dello storico locale cittadino.

“Un piccolo passo in avanti in questa nebulosa vertenza – commenta Maurizio Fiore per la Filcam – grazie all’intervento sindacale. Nell’immediato i due lavoratori riprenderanno

quindi servizio presso il Moody di Genova”.