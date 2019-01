Ex Ilva, Vella: “Incontro positivo, continuare monitoraggio su attuazione piano”

Genova. “Un incontro nel complesso positivo, continueremo a tenere alta l’attenzione sull’attuazione degli investimenti fondamentali per la sicurezza e la produttività del sito, come pure sul miglioramento della organizzazione del lavoro e la formazione per i lavoratori come previsto nell’accordo”. Lo afferma il segretario della Fim Cigl Liguria Alessandro Vella al termine dell’incontro che si è svolto oggi a Roma tra i vertici di Arcelor Mittal e i sindacati sul futuro degli stabilimenti ex Ilva.

“Per Genova – dice ancora Vella – resta prioritario ripristinare subito il Ponte Morandi e investire sulle infrastrutture, a partire dalla portualità, per dare una spinta agli investimenti che grazie agli accordi sindacali, come quelli su Ilva, abbiamo attratto nella nostra Regione”.