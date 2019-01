Esclusa dal dl Semplificazione la sospensione delle tasse per chi è stato colpito dal crollo del Morandi

Genova. Brutte notizie per gli sfollati e le imprese colpite dal crollo di ponte Morandi. Tra le misure previste nel decreto semplificazioni giudicate innammissibili (62 emendamenti su 85 votati dalle commissioni) c’è anche la proroga della sospensione – fino al 2 dicembre 2019 – dei tributi e contributi, per i contribuenti colpiti dal crollo del ponte Morandi.

Lo ha detto la presidente del Senato Casellati spiegando che non sono state incluse le norme ritenute non coerenti con il provvedimento. La decisione sarebbe maturata nella maggioranza proprio dopo l’indicazione informale da parte del Quirinale che la disomogeneità delle norme avrebbe potuto non avere la firma del Presidente della Repubblica.

La senatrice genovese del Pd Roberta Pinotti ricorda: “Avevamo chiesto che questa norma rientrasse nella legge di Bilancio, la sua sede naturale, e a questo punto il problema sarebbe già risolto. M5s e Lega hanno rinviato ancora, scegliendo il decreto semplificazione, la sede non idonea, per un emendamento con cui si stava cercando di correre ai ripari”.

Tra gli altri emendamenti bocciati, l’obbligo di distruzione degli ulivi infetti dalla xylella, la possibilità di sconti rc auto per chi accettasse di installare la scatola nera e quella relativa al taglio dei consiglieri Enac.