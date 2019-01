Entroterra e provincia di Genova, alcune limitazioni per neve alle corriere du Atp

Genova. A causa dell’emergenza neve, sono state previste alcune limitazioni alla circolazione nel territorio della Città Metropolitana coperto dal servizio Atp.

Nel Tigullio Occidentale: Sulla linea 92 Rapallo Fs-Montallegro è prevista l’impraticabilità della strada causa neve nel tratto finale, con corse limitate a Crocetta.

Sulla linea 75 da Rapallo a Genova via Recco le corse provenienti da Rapallo per Genova sono limitate a Nervi

Per il Gruppo M Linea Brignole-Montoggio-Laccio: A causa della neve le corse da e per Creto sono segnalate con forti ritardi. Le corse da e per Davagna sono segnalate con forti ritardi

Gruppo A da Cogoleto a Sciarborasa via Lerca: le corse sono momentaneamente sospese

Gruppo E da Bolzaneto alla Guardia via Livellato: le corse sono momentaneamente sospese

Forti ritardi causa traffico si segnalano alle corse per Trensasco, mentre a Campi sono sospese le ultime 2 corse della giornata.

Nel Gruppo F da Pontedecinmo a Ronco via Busalla, al momento non raggiungibili le località di Paveto e Fumeri.