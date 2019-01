Genova. Ecco le prime immagini dei carrelli radiocomandati all’opera, gli SPMT Self Propeller Modular Trailer, che posizionati sul ponte Morandi possono simulare il peso dei mezzi che serviranno per avviare i lavori di demolizione.

Il primo test è stato fatto questa mattina sul moncone ovest di Ponte Morandi, nell’area del pilone 8 dove, tra il 21 e il 24 gennaio, secondo la “Road map” tracciata dal Commissario Straordinario, Marco Bucci. Le prove di carico, infatti, servono per capire la dimensione dei mezzi che potranno operare sul ponte.

di 10 Galleria fotografica Prove di carico ponte Morandi









Prima della demolizione, infatti, sono necessarie una serie di opere propedeutiche per alleggerire la struttura. Interventi che vanno dalla scarificazione dell’asfalto alla rimozione dei New Jersey, ancora presenti sulle carreggiate. Operazioni che permetteranno di operare, successivamente, in modo più rapido e sicuro.

Per rendere possibili le prove in piena sicurezza, da questa mattina alle 6, Corso Perrone è stata chiusa chiusa al transito veicolare e pedonale tra via Dei Laminatoi e il civico 74 rosso fino a cessate esigenze. La speranza è che le prove si possano concludere entro la fine del weekend per poter ripristinare il traffico cittadino già da lunedì mattina.