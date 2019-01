Busalla. Turno casalingo per l’Imperia che tra le mura amiche dello stadio Nino Ciccione ospita il Busalla.

Comincia subito forte l’Imperia con Costantini che al 1′ prova il tiro da posizione defilata ma bravo Carlucci a respingere con i pugni. Al 5′ sblocca la partita Costantini grazie ad un tiro che dalla fascia sinistra è indirizzato sul secondo palo che colpisce carambolando in rete.

All’11’ doppia occasione per l’Imperia prima con Cavallone che prova il tiro dentro l’area di rigore decentrato sulla fascia destra ma respinge con i pugni Carlucci, sulla respinta si avventa Castagna che prova il tiro a botta sicura al limite dell’area piccola ma la sua conclusione colpisce la traversa.

Continua l’Imperia con grande determinazione e grinta, al 14′ prova ancora Castagna di testa su cross di Faedo dalla fascia destra ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 22′ occasionissima per l’Imperia sui piedi di Giglio che in un’azione solitaria supera in velocità la retroguardia ospite, un po’ troppo avanzata, trovandosi a tu per tu con Carlucci che non riesce a deviare la conclusione che però finisce sul primo palo.

Al 36′ raddoppio per l’Imperia grazie ad un colpo di testa di Ambrosini appostato sul secondo palo su suggerimento da calcio d’angolo di Costantini.

Secondo tempo. Subito pericoloso il Busalla al 46′ con Nelli che prova a sfruttare un lancio a bucare la difesa nerazzurra, prova la conclusione ma è troppo alta. Al 54′ pasticcio della retroguardia difensiva con Compagnone che prova ad approfittare dell’errore ma il suo tiro finisce la sua corsa sul palo.

Al 57′ prova la ripartenza il Busalla con Cotellessa che però non trova la porta con il suo tiro. Al 66′ prova Castagna per l’Imperia ma il suo tiro molto vicino a Carlucci viene neutralizzato. Al 68′ viene atterrato Giglio in area di rigore con l’arbitro Mirri che decreta calcio di rigore, tiro dagli undici metri che però non riesce a concretizzare Costantini che colpisce la parte alta della traversa.

Al 73′ tiro di Costantini da calcio di punizione al limite dell’area di rigore, la sua conclusione è però troppo alta. Al 74′ altra occasione sui piedi di Martelli che si autolancia con un passaggio a filtrare trovandosi a tu per tu con Carlucci che è bravo però a sventare la minaccia deviando in calcio d’angolo il tiro ravvicinato.

Il tabellino:

Imperia 2 (5′ Costantini, 36′ Ambrosini) Busalla 0

Imperia:

1 Trucco 2 Fazio (93′ Pelliccione) 3 Ambrosini 4 Martelli 5 Laera 6 Di Lauro 7 Faedo 8 Giglio 9 Castagna (75′ Mella) 10 Costantini (79′ Tahiri) 11 Cavallone

A disp. 12 Messina 13 Pelliccione 14 Tahiri 15 Correale 16 Fatnassi 17 Nastasi 18 Moscatelli 19 Roda 20 Mella

Busalla:

1 Carlucci 2 Piemontese 3 Altamore 4 Zanovello 5 Monti 6 Moretti (59′ Ottoboni) 7 Oliva 8 Cotellessa 9 Lobascio 10 Compagnone 11 Nelli (59′ Repetto)

A disp. 12 Canziani 13 Molini F. 14 Guzzi 15 Molini M. 16 Pastore 17 Ottoboni 18 Riva 19 Mignacco 20 Repetto

Ammoniti:

Imperia –

Busalla 20′ Moretti, 70′ Lobascio, 71′ Moretti

Espulsi:

Imperia –

Busalla 71′ Moretti (doppia ammonizione)