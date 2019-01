E alla Maddalena spunta il volto di Faber, l’omaggio spray di un locale del centro storico

Genova. Un omaggio in spray quello che i titolari di Jalapeno Tapas and beer, locale di via della Maddalena, nel centro storico, hanno voluto fare a Fabrizio De André, nel ventennale della sua scomparsa, e in quelle strade che il cantautore ha vissuto e celebrato in tanti testi.

L’immagine del volto di Faber, in bianco e nero, è comparsa sulla serranda del negozio, portando memoria e abbellendo ulteriormente la strada. L’artista è Mate, Matteo de Martin, specializzato dei graffiti dallo stile tra il figurativo e il surreale.

Sempre nel centro storico, al bar Delle Vigne di vico De’ Greci – un baretto che sembra uscito da una canzone di De André – oggi musica dedicata all’artista scomparso l’11 gennaio del 1999, per brindare alla sua memoria.