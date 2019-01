Droga, tre arresti per spaccio. Scoperta copertura di impresa di pulizie per “vendita” di crack

Genova. La Polizia di Stato di Genova, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto al traffico di stupefacenti in questo centro storico, ha operato 3 arresti in flagranza per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In particolare, in via di Sottoripa, la Squadra Mobile ha arrestato in flagranza un pregiudicato marocchino di 39 anni, senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti specifici. Lo stesso è stato sorpreso dagli operatori della Sezione Criminalità Diffusa mentre cedeva una dose di hashish ad un minorenne genovese. Da successiva perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso di denaro ed ulteriore stupefacente dello stesso tipo.

Poco prima, altro personale della squadra “Falchi” aveva tratto in arresto per detenzione di crack un 56enne genovese ed un 25enne originario del Senegal. I due sono stati controllati dopo un pedinamento iniziato nel centro storico e concluso a Sestri Ponente, quando l’automobile sulla quale viaggiavano ha accostato in via Travi.

All’interno dell’abitacolo, occultate sotto l’alloggiamento di un altoparlante, sono state rinvenute due piastre di “crack”, per un peso complessivo di oltre 30 grammi ed un totale di oltre 100 dosi. Immediate le perquisizioni presso le abitazioni dei soggetti fermati. Quella a casa dello straniero ha dato esito positivo, consentendo di trovare e sequestrare ulteriori 7 dosi di “crack” già confezionate e pronte per la vendita, il relativo materiale da confezionamento, nonché una cifra in contanti superiore ai 1000 euro, provento dell’attività di spaccio.

Dalle prime indagini è emerso come il complice italiano, titolare di una piccola impresa di pulizie, negli intervalli tra un servizio e l’altro accompagnasse il pusher straniero a svolgere alcune consegne di droga, approfittando della copertura offerta dall’attività professionale e dal veicolo, una Fiat Panda carica di prodotti e strumenti per le pulizie.