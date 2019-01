Doppietta tricolore per il Rowing Club Genovese, vince anche Murcarolo

Genova. La stagione 2019 si apre nel migliore dei modi per Rowing Club Genovese e Sportiva Murcarolo. A Pisa, in occasione del Tricolore di Gran Fondo, ci sono risultati importanti conquistati sulle lunghe distanze. La Navicelli Rowing Marathon sorride così ai canottieri liguri.

In apertura di giornata, l’affermazione per il 4 senza del Rowing Club Genovese di Marco Farinini, Edoardo Marchetti, Giorgio Gibelli Casaccia e Giacomo Costa con ben 23 secondi di vantaggio sui quotati triestini del CC Saturnia. Al Rowing, in virtù di questa vittoria, va il trofeo intitolato a Paolo Novelli, vigile del fuoco deceduto nel 1996 a soli 33 anni all’Abetone, Il bis nel 4 senza Pesi Leggeri con Maria Ludovica Costa, Sofia Tanghtti, Ludovica D’Epifanio e Lucia Rebuffo, brave a regolare il CC Saturnia con a bordo la praese Bianca Laura Pelloni.

Nel doppio Ragazzi, Andrea Licatalosi e Giovanni Melegari portano la Sportiva Murcarolo sul tetto d’Italia rifilando 15 secondi alla Lazio e precedendo ben 56 contendenti. Sono quinti, su ben 47 partecipanti, Pietro Sitia e Alessandro Bonamoneta nel doppio Junior. Un gradino sopra, nel doppio Esordienti, Mirko Gambardella e Giulio Deidda.

Buon quarto posto, a soli 58 centesimi dal bronzo, per Alessio Bozzano ed Edoardo Rocchi. Il doppio Under 23 dello Speranza Pra’ chiude alle spalle di Roma, Viareggio e Savoia.

Gioia anche per la Canottieri Sampierdaresi si classifica terza nel 4 senza Ragazzi con Simone Galtieri, Luca Carrozzino, Martino Cappagli e Riccardo Corsinovi, dietro Napoli e Varese, e quinta nel 4 senza Ragazze con Mancuso, Nizzi, Drago e Calvi. Bronzo anche per il doppio Allievi C di Giada Bucci ed Elisa Pecorella.

Tricolore Master. Marta Ardissone (Canottieri Santo Stefano al Mare) conquista il successo con il misto Corgeno-Gavirate.

Terzo posto per l’otto Cadetti formato dai vogatori dell’Elpis Genova: Cappanera, Cogliolo, Gilioli, Gromi, Ottaviani, Silvatici, Tintis, De Sena e timoniere Serra.