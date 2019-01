Di Negro, tenta di scippare anziana sul bus. Fermato ‘al volo’ da carabinieri

Genova. Ieri mattina, un uomo, salito sul bus 18 della linea urbana, adocchiava un’anziana donna, alla quale, in prossimità della fermata di Di Negro, tentava di asportare il portafoglio.

Lo scippatore immediatamente è stato fermato dai Carabinieri della Stazioni di Ge-San Martino, trovatisi sul mezzo pubblico, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori.

L’uomo, albanese di 41 anni, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per “tentato furto aggravato in danno di persona anziana”. Sarà processato con rito direttissimo.