Sori. Finisce 16 a 3 per i campioni d’Italia il derby testacoda tra la Pro Recco e il Bogliasco Bene.

Alla piscina comunale di Sori i ragazzi allenati da Daniele Magalotti svolgono in pratica un allenamento di lusso in vista dei ben più importanti impegni delle prossime settimane, quando ad attendere i bogliaschini ci saranno prima il Trieste dell’ex Daniele Bettini alla Vassallo e poi la trasferta in casa della Lazio. Due incontri chiave per il futuro dei biancazzurri e sicuramente più significativi della proibitiva sfida odierna nella quale le uniche gioie sono arrivate dai gol messi a segno da Ale Di Somma, Andrea Fracas e Mario Guidi.

Partita sempre in mano alla truppa condotta da Rudic che nonostante i carichi di lavoro settimanali conduce per 6-1 a metà gara: doppietta per Echenique e prima gioia per Filipovic all’esordio stagionale in campionato. Nel terzo quarto la capolista dilaga con un parziale di 6-0 in cui spiccano le doppiette di Echenique e Di Fulvio, a segno per la quarantesima volta consecutiva in Serie A1.

Negli ultimi otto minuti il Bogliasco si toglie lo sfizio di battere due volte Bijac; la Pro Recco, invece, si concede il lusso di sbagliare un penalty con Di Fulvio a pochi secondi dalla sirena, ma chiude sul 16-3 grazie alle reti di Filipovic, Aicardi, Bukic ed Echenique, protagonista di giornata con cinque marcature.

“Dopo partite del genere c’è poco da dire – commenta a fine incontro coach Magalotti -. Se non fossi stato l’allenatore del Bogliasco sarei rimasto estasiato nell’ammirare le giocate di questi grandi campioni che avevamo di fronte. La gara c’è servita più che altro per testare alcuni schemi e fare un po’ di allenamento in vista dei prossimi incontri che per noi saranno senza dubbio decisivi”.

Il tabellino:

Pro Recco – Bogliasco Bene 16-3

(Parziali: 4-1, 2-0, 6-0, 4-2 )

Pro Recco: Tempesti, Di Fulvio 2, Renzuto Iodice 1, Bukic 2, Molina, Velotto, Aicardi 1, Echenique 5, Figari 1, Filipovic 3, Ivovic, Bodegas 1, Bijac. All. Rudic

Bogliasco Bene: Prian, Ferrero, Di Somma 1, Fracas 1, G. Guidi, Ravina, Gambacorta, Monari, Guidaldi, M. Guidi 1, Puccio, Lanzoni, Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Braghini e Centineo

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 4 su 9 più 2 rigori di cui 1 fallito, Bogliasco 1 su 5. Nessuno uscito per limiti di falli.