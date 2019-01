Demolizione ponte Morandi, domani via ai lavori di taglio moncone ovest

Genova. Inizieranno domani, come annunciato dal sindaco e commissario Marco Bucci, i lavori di taglio dell’impalcato del moncone di ponente del Ponte Morandi. Ma per veder scendere a terra i primi pezzi si dovrà probabilmente aspettare ancora qualche giorno.

“Non so ancora se i primi pezzi a terra verranno portati venerdì o lunedì- conferma Bucci a margine della seduta solenne del consiglio regionale della Liguria per il ‘Giorno della Memoria’- ma i lavori di alleggerimento dell’impalcato stanno procedendo anche in queste ore, nonostante la neve. Siamo perfettamente in linea con il piano operativo: non c’è motivo per mettere in discussione le date del 31 marzo per l’inizio dei lavori di ricostruzione e di fine anno per vedere il nuovo impalcato”.

Intanto per quanto riguarda i soldi messi a disposizione da Autostrade: sono 115 milioni, i primi fondi che Aspi ha autorizzato a trasferire nella contabilità speciale del commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi.

Bucci conta di poter effettuare i primi trasferimenti sui conti correnti di cittadini e imprese entro la fine della settimana e, comunque, nel giro di un paio di giorno dopo aver ricevuto effettivamente le somme da parte di Aspi. Per il resto dei circa 450 milioni, tra cui i 220 milioni per la ricostruzione e i 20 milioni per la demolizione, Bucci si è dato tempo fino al 31 gennaio per trovare un accordo con la concessionaria e con il governo sulle modalità dei trasferimenti.