Decreto sicurezza, Garassino: “Ora avremo strumenti per tutelare cittadini”

Genova. “Con il Decreto Salvini, come amministratori locali avremo finalmente a disposizione uno strumento che tiene conto delle esigenze dei cittadini. Un passo avanti per una città sempre più sicura e nel rispetto delle regole. Riusciremo a mettere in atto misure efficaci per la sicurezza urbana a tutti i livelli”.

“Con questo decreto potremo dotare le nostre Forze dell’Ordine dei taser, applicare dei braccialetti elettronici agli stalker ed estendere il daspo urbano per accattonaggio molesto. Questi sono solo alcuni esempi degli strumenti che con questa nuova legge avremo a disposizione”. Lo ha dichiarato Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza del Comune di Genova.

“Con questa nuova norma – continua Garassino – inoltre potremo porre un freno al business della finta accoglienza che ha portato nelle nostre città migliaia di delinquenti. Se ne facciano una ragione i sindaci di centrosinistra che, ingiustamente, hanno attaccato il Ministro dell’Interno. Meno caos e più ordine grazie al decreto legge di Matteo Salvini”.