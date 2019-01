Decreto Genova, Comune lancia graduatoria per Polizia Locale. Contratto a tempo determinato fino a dicembre, salvo proroghe

Genova. Comune di Genova prosegue con il piano straordinario di assunzioni grazie all’intervento normativo del cosiddetto ‘Decreto Genova’, che ha fornito risorse economiche e la possibilità di deroga della Legge Madia sulle assunzioni per le amministrazioni civiche.

Il bando per la Polizia Locale, (qui trovate tutte le informazioni) prevede la compilazione di una graduatoria da cui attingere per le nuove assunzioni, che saranno a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe determinate dalla struttura commissariale per l’emergenza dopo il crollo del Morandi.

A seguito della domanda, il cui termine pre presentarla è il 31 gennaio, ai candidati sarà sottoposto un test con domande a risposta multipla con oggetto le normative che regolano l’attività dei vigili nei vari ambiti.

Tra i requisiti specifici per l’incarico è presente il possesso di patente A e B, la mancanza di difetti alla vista che pregiudichino la normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo, oltre ad non aver optato per l’obiezione di coscienza per quanto riguarda il servizio militare.

Le assunzioni scatteranno il primo marzo, dopo un periodo di formazione e prova a cui saranno sottoposti i candidati giudicati positivamente dalla commissione.