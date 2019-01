Danni mareggiata, a Rapallo un incontro per le attività colpite

Genova. Proposte, agevolazioni e aiuti concreti, immediatamente disponibili per tutte le attività (di qualunque Comune) danneggiate dalla mareggiata e dal vento del 29/30 ottobre scorso. Appuntamento mercoledì 30 gennaio, dalle 18 alle 21.30, nella sala riunioni Hotel Italia e Lido di Rapallo.

L’incontro è organizzato dal Circolo della Pulce nell’ambito dell’iniziativa “Il Tigullio non molla!”, cui prenderanno parte l’amministratore delegato di H&D Finance srl Alessandro Ponti, il direttore generale di Carimati srl Fulvio Checchinato, il geometra Paolo Razeto e i responsabili di numerose aziende (come Ambergreen, During, AuroLed, PF, Piemonte servizi, OurHome e BaggiLux) che si sono rese disponibili ad aiutare le attività colpite.

Tra i relatori, anche l’assessore al Bilancio Alessandra Ferrara che illustrerà come usufruire delle agevolazioni attive e future messe in atto dal Comune di Rapallo.

“Dopo aver individuato una prima soluzione per aiutare Yasser, titolare del ristorante Sapore di Mare di Rapallo, queste aziende si sono rese disponibili ad aiutare tutti gli imprenditori danneggiati del nostro territorio – spiega Nadia Molinaris, referente del progetto per il Circolo della Pulce e promotrice del l’iniziativa il Tigullio non molla – per questo mi sono attivata, insieme al geometra Paolo Razeto, per organizzare questo incontro, poiché tutte le attività hanno esigenza di avviare al più presto le ristrutturazioni per essere pienamente operative a Pasqua. Tengo inoltre a precisare che quelli proposti sono, al momento, gli unici aiuti concreti disponibili per le attività commerciali in quanto, come chiarito lunedì scorso dall’assessore regionale Giacomo Giampedrone, non risultano stanziamenti di fondi destinati alle aziende”.

Per partecipare liberamente all’incontro, a titolo gratuito, c’è un numero per prenotare: 320 0610660.