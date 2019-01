Genova. Si tratta in effetti “solo di pochi centimetri” come sottolineano da Arpal, ma lo spettacolo è di quelli che pure i genovesi più burberi non possono non apprezzare.

Il lungomare del levante genovese dalla Foce fino a Boccadasse è sotto un manto bianco, con spiagge e gozzi spolverati da uno sottile strato di zucchero a velo.

Foto 3 di 4







L’ultima spruzzata sulla costa risale in realtà solo a tre anni fa.

Qualche disagio per il traffico. Diversi lettori segnalano la totale assenza di bus a Levante in questi minuti: secondo quanto apprese i bus si sono fermati per mettere le catene.