Da Genova a Sanremo per portare il suo “cd” al Festival, l’impresa di Carlo Denei è un film

Genova. Appuntamento questo giovedì 31 gennaio al cinema Albatros di Rivarolo, in Valpolcevera, epr la prima proiezione ufficiale del documentario “Il mondo di Carlo”, opera che racconta la particolare impresa del comico, cantautore e autore genovese Carlo Denei.

L’anno scorso Denei partì, zaino in spalla, a piedi con l’amico regista Max Gaggino per realizzare il ‘concerto più lungo del mondo’ e portare la sua musica, sempre a piedi, da Genova al Festival di Sanremo. “Il mondo di Carlo” è quindi un viaggio di 146 chilometri, in 45 minuti, attraverso quella esperienza.

Appuntamento per il pubblico alle 20.45 per una serata di divertimento e beneficenza: il ricavato, con ingresso a offerta libera, sarà infatti devoluto alla Croce Rosa di Rivarolo.