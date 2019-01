Crisi Carige, l’allarme dei sindacati: “Garantire continuità, salvaguardare dipendenti del gruppo”

Genova. In relazione all’odierna decisione delle autorità competenti di porre Carige in stato di amministrazione straordinaria, le Segreterie Nazionali ed i Coordinamenti del Gruppo Carige hanno richiesto un incontro urgente ai Commissari Straordinari della Banca.

“Le Organizzazioni Sindacali si aspettano che la gestione dell’Azienda e del rapporto con i colleghi avvenga in perfetta continuità con la gestione attuale – si legge in una nota stampa congiunta – Chiedono inoltre con forza che venga indicata rapidamente una soluzione tale da rimediare alla situazione fortemente critica determinatasi in seguito alle decisioni assunte dall’assemblea degli azionisti; questa soluzione dovrà garantire la salvaguardia, sotto ogni aspetto, di tutti i dipendenti del Gruppo”.

Le Organizzazioni sindacali chiedono infine che tutte le istituzioni, le autorità e le associazioni di categoria si mobilitino insieme al sindacato prendendo una netta posizione sulla vicenda e schierandosi a fianco dei lavoratori.