Crisi Carige, Bucci: “Fiduciosi che commissariamento possa essere breve”

Genova. “Banca Carige è un elemento fondamentale per il territorio genovese e ligure. L’amministrazione comunale è disponibile a fare tutto ciò che possa essere necessario e nelle sue competenze per salvaguardare il futuro della banca, fiduciosi che il periodo di commissariamento sia breve”.

Con queste parole il sindaco di Genova Marco Bucci commenta il commissariamento deciso per Banca Carige dalla Banca Centrale Europea

“La scelta di nominare Commissari Straordinari il Presidente Pietro Modiano e l’Amministratore Delegato Fabio Innocenzi rappresenta un segnale positivo per la stabilità della banca, per i suoi clienti e per tutto il territorio. Ci auguriamo che quanto prima si possa continuare la collaborazione con gli azionisti per uscire con successo dal commissariamento”.