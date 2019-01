Corso gratuito per imparare a leggere e scrivere in genovese a Cornigliano

Genova. L’associazione “A compagna” organizza, in collaborazione con il Municipio VI – Medio Ponente, un corso di genovese.

Le lezioni iniziano mercoledì 9 gennaio alle 17.30, ospitate dalla sala del Centro Civico Cornigliano, viale Narisano 14 – 1° piano.

“Leze e scrive in zeneize (leggere e scrivere in genovese)” è un corso di cultura genovese per imparare a leggere e a scrivere in genovese, con inserti di storia della Repubblica di Genova. Il corso sarà tenuto in genovese da Franco Bampi, presidente dell’Associazione “A compagna”.

Le lezioni avranno cadenza settimanale e si terranno ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30. L’ultima lezione si terrà mercoledì 29 maggio 2019. La partecipazione al corso è libera e gratuita.

Per iscriversi e per partecipare alle singole lezioni occorre presentarsi direttamente nella sala del Centro Civico Cornigliano nell’orario indicato.