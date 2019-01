Corsa, emozioni e natura: al Cap di via Albertazzi serata dedicata al Tor des geants e all’Alvi trail Liguria

Genova. Il Tor Des Geants è una delle gare di Endurance Trail più dure al mondo. Si tratta di una corsa a piedi in ambiente naturale, che percorre i sentieri delle Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta con partenza e arrivo nel Comune di Courmayeur. Il percorso è di circa 330 km con dislivello positivo di circa 24.000 metri, attraversando il territorio di 34 comuni. La gara si svolge in una sola tappa, velocità libera con un tempo limitato di 150 ore e in regime di semi-autosufficienza.

Questo giovedì 10 gennaio, dalle 20, alla sala Cap di via Albertazzi, a Genova, cinque protagonisti tra cui organizzatori, runner e giornalisti racconteranno la loro esperienza a questa grande competizione nell’evento Tor in Tour, organizzato da Alvi Trail. Saranno anche presentati i percorsi del Tor 2019 e dell’Alvi Trail Liguria 2019, una corsa a 8 otto tappe lungo l’altavia dei monti liguri.

Interverranno Alessandra Nicoletti, organizzatrice Tor Des Géants, Luciano Bongiovanni, organizzatore Alvi Trail Liguria, Michal Lazzaro Rafinski, finisher 2018 Tor Des Géants e Marco Kanobelj: finisher 2018 Tor Des Géants e Alvi Trail Liguria, ed Ettore Pettinaroli, giornalista.