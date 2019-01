Genova. Un densa colonna di fumo nero si è alzata pochi minuti prima delle 8 nel cielo di Cornigliano.

La causa è un incendio scaturito in via Tonale, a pochi metri dagli svincoli autostradali della A10, che ha interessato quella che sembrava essere una baracca e alcune cose vicine.

di 6 Galleria fotografica Incendio via Tonale









Durante l’intervento è stato trovato il cadavere di una persona, ma al momento non si hanno maggiori dettagli su identità e causa del decesso. Secondo alcuni testimoni a bruciare sarebbero manufatti all’interno di un coloroficio, ma non ci sono conferme su questo, al momento.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, il soccorso medico e alcune pattuglie della Polizia. L’intervento è in corso. Al momento non sono chiare le origini dell’incendio, in opera le indagini del caso.