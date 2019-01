Cornigliano, 21enne ruba il fondo cassa in una macelleria: arrestato

Genova. La polizia ha arrestato un giovane di 21 anni, marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di rapina impropria. Il ragazzo è stato fermato prima dell’alba in via Verona, a Cornigliano, sorpreso dal proprietario di una macelleria mentre portava via 300 euro di fondo cassa del negozio per poi fuggire.

Proprio in quel momento passava di lì una volante che ha inseguito il 21enne e lo ha bloccato. Qualche colluttazione e poi la manette. Il ladro sarà giudicato con rito direttissimo.

In via Di Francia invece una 28enne è stata riconosciuta dai titolari di un negozio quale autrice di furti avvenuti il mese precedente. Aveva trafugato 44 euro di prodotti per l’igiene personale ed era senza pagare. I titolari l’avevano fermata e lei aveva preso a sferrare calci e pugni. Gli agenti intervenuti hanno arrestato la donna.