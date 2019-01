Coppa Italia: il Rapallo approda in semifinale

Rapallo. Final six di Coppa Italia femminile 2018/19, il Rapallo Pallanuoto approda alle semifinali. Nel quarto di finale disputato venerdì pomeriggio, le gialloblù hanno avuto la meglio sulla Rari Nantes Florentia, 8-4 il finale, andando a chiudere il match nella seconda parte della partita.

“Partita ben giocata da parte nostra soprattutto in difesa – commenta a fine gara il coach Luca Antonucci -. In fase offensiva abbiamo invece sprecato molto, sbagliando conclusioni anche facili: probabilmente dopo le feste natalizie eravamo un po’ ‘arrugginite’. Domani sarà tutta un’altra partita: vedremo di giocarcela al meglio e di divertirci”.

Sabato 5 gennaio, alle 19, per le gialloblù c’è la semifinale con l’Ekipe Orizzonte: sfida senza dubbio affascinante, visto che le due squadre si trovano nuovamente di fronte dopo il match di campionato dell’8 dicembre al Poggiolino che si è concluso con la vittoria di Lavi e compagne, protagoniste di una partita praticamente perfetta. Il risultato della sfida di domani varrà il pass per la finalissima di domenica.

La SIS Roma, vincente per 10 a 5 del quarto di finale con la Kally NC Milano, affronta in semifinale il Plebiscito Padova.

Il tabellino:

Rapallo Pallanuoto – Rari Nantes Florentia 8-4

(Parziali 1-1, 1-1, 3-1, 3-1)

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta 1, Viacava, Avegno 2, Marcialis 1, Gagliardi, Giustini 1, D’Amico, Emmolo 2, Zimmerman, Genee 1, Cocchiere, Risso. All. Antonucci

Rari Nantes Florentia: Banchelli, Rorandelli, Cortoni, Mandelli 1, Mckelvey, Crevier 1, Sorbi, Francini, Giachi 1, Giannetti, Marioni, Cotti 1, Perego. All. Sellaroli

Arbitri: Guarracino e Scappini

Note. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Rapallo 3 su 7, Florentia 2 su 7.