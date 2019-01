Coppa Italia di Serie C: l’Entella esce a testa alta

Chiavari. “Nello sport si può perdere, ma non in questo modo”. Sono state queste le parole di mister Roberto Boscaglia nell’intervallo della sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C.

I biancocelesti, imbottiti di giovani della Berretti di mister Castorina, hanno pagato un po’ di emozione al cospetto di una rodata Carrarese. A fine primo tempo il passivo era molto pesante con gli ospiti in vantaggio addirittura di quattro gol, grazie alle marcature di Valente e Piscopo e alla doppietta di Biasci. Nella seconda frazione, però, i biancocelesti hanno giocato con cuore e determinazione.

La squadra non si è disunita e ha onorato la maglia fino alla fine regalando ai presenti un finale tanto emozionante quanto inaspettato. Nel giro di cinque minuti, infatti, una doppietta di Di Cosmo ed un gol del neo entrato Samuele Vianni hanno riaperto una partita che sembrava già in archivio. Al punto da intimorire la compagine guidata da Baldini, espulso per proteste al 15° della ripresa.

Poco importa se all’ultimo dei cinque minuti di recupero Mazzini ha negato a Petrovic la gioia del clamoroso pareggio: la squadra chiavarese esce a testa alta dalla competizione e adesso concentrerà tutte le sue energie nel campionato.

I tanti giovani in campo hanno potuto fare esperienza confrontandosi contro avversari di livello in una partita ufficiale e la reazione mostrata fanno ben sperare per il prosieguo della loro carriera.

Il tabellino:

Virtus Entella – Carrarese 3-4 (p.t. 0-4)

Virtus Entella (4-3-1-2) Siaulys; Reale, Bonini, Nardelli (23° st Migliorelli), Brunozzi (43° st Meazzi); Andreis (43° st Costa), Di Cosmo, Puntoriere (9° st Vianni); Martinho; De Rigo (23° st Lipani), Petrovic. A disposizione: Gragnoli, Icardi, Ardizzone, Baroni, Ardojan. All. Boscaglia.

Carrarese (4-2-3-1) Mazzini; Carissoni (20° st L. Ricci), Varga, Alari, G. Ricci; Agyei, Cardoselli; Valente, Piscopo (1° st Bentivegna), Latte Lath (20° st Maccarone), Biasci. A disposizione: Borra, Rollandi, Karkalis, Varone, Rosaia, Shehu, Tavano. All. Baldini.

Arbitro: Maranese (Ciampino).

Reti: p.t. 3° Valente (C), 15° Biasci (C), 31° Piscopo (C), 45° Biasci (C), s.t. 35° Di Cosmo (E), 36° Di Cosmo (E), 39° Vianni (E).