‘Contro la solitudine degli anziani’, il convegno per fare le scelte giuste ‘prima di essere soli’

Genova. Mercoledì 16 gennaio, a partire dalle ore 14.30, il Salone di Rappresentanza di palazzo Tursi ospiterà il convegno “Contro la solitudine degli anziani”, organizzato dall’Associazione Italiana Psicogeriatria che promuove una campagna di sensibilizzazione sulle possibilità di compiere scelte che riducano il rischio di solitudine delle persone anziane. Sarà il vicesindaco Stefano Balleari a portare i saluti dell’amministrazione comunale.

Nel corso dell’incontro verrà posto l’accento sul concetto di “invecchiamento” come momento vitale e non un tempo di rinuncia e di chiusura. Verrà evidenziata anche l’importanza dell’“invecchiare bene”, non trascurando, nel tempo, di coltivare le diverse occasioni di reti relazionali che la vita offre e di esprimere la propria soggettività: richiamare l’attenzione sui rischi della solitudine in età avanzata diventa un importante strumento educativo rivolto alle persone di tutte le età, culture, sensibilità, con approcci personalizzati.

Un ulteriore obiettivo dell’impegno di AIP è indurre le comunità a modificarsi dall’interno, attraverso la continua costruzione di ponti tra le persone: l’esempio delle Alzheimer Friendly Community rappresenta un punto di riferimento importante, perché mira a creare una rete che accompagna la vita delle persone ammalate e delle loro famiglie principalmente per lenire la solitudine, dando risposte adeguate ai bisogni pratici e psicologici delle situazioni di fragilità.

Questo il programma del convegno:

14.30 saluto delle autorità

14.45 prima sessione: moderatore Nicola Renato Pizio – AIP Liguria

“Il perché di una giornata contro la solitudine dell’anziano” (Diego De Leo, Università di Padova)

“La solitudine senza desolazione: quando la solitudine è necessaria” (Carlo Serrati, Policlinico San Martino Genova)

“La solitudine delle città, luoghi di assembramento e non di aggregazione” (Niccolò Casiddu, Università di Genova)

Discussione con Nicola Girtler e Giancarlo Nuvoli di AIP Liguria

16.30 seconda Sessione: moderatori Luigi Ferrannini e Fiammetta Monacelli – AIP Liguria

“La solitudine dei luoghi di cura”

Partecipano rappresentanti di: AFMA, AIMA Tigullio, Ass. Musica & Cultura San Torpete, Auser Liguria, Coop Lanza del Vasto, Comunità S. Egidio, Creamcafé, UIL Pensionati.