Con la postepay di un genovese compravano biglietti aerei, denunciati due uomini a Ferrara e Napoli

Genova. Hanno usato in modo fraudolento la carta postepay intestata a un rappresentante 38 enne genovese per acquistare biglietti aerei.

Dopo un’accurata indagine i carabinieri di Molassana, hanno deferito in stato di libertà per accesso abusivo a sistema informatico, detenzione e diffusione di codice di accesso a sistemi informatici e frode informatica, un 27enne residente a Ferrara, disoccupato, pregiudicato per reati contro il patrimonio ed un 51 enne, residente a Napoli, anch’egli pregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

I militari hanno accertato che i due uomini erano in concorso tra loro e con altri 3 soggetti già deferiti lo scorso mese di giugno 2018 nell’ambito della stessa attività di indagine.